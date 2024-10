Tragedia in provincia di Latina: malore fatale per una 24enne durante un rapporto intimo. Aperta un’inchiesta (Di martedì 15 ottobre 2024) Una serata di passione si è trasformata in Tragedia per una 24enne romana. La giovane ha perso la vita a causa di un improvviso malore, sopraggiunto mentre si trovava a casa di un coetaneo conosciuto su un’app di incontri. Il Drammatico Episodio L’incontro, che avrebbe dovuto essere un momento di piacere, si è svolto nel capoluogo pontino, dove il ragazzo ospitava la giovane approfittando dell’assenza dei familiari. Il malore ha colto la ragazza nel bel mezzo dell’incontro intimo: nonostante l’immediata chiamata del giovane ai soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Indagini in Corso Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, oltre alla Polizia Scientifica, per raccogliere tutti gli elementi utili per le indagini. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Una serata di passione si è trasformata inper unaromana. La giovane ha perso la vita a causa di un improvviso, sopraggiunto mentre si trovava a casa di un coetaneo conosciuto su un’app di incontri. Il Drammatico Episodio L’incontro, che avrebbe dovuto essere un momento di piacere, si è svolto nel capoluogo pontino, dove il ragazzo ospitava la giovane approfittando dell’assenza dei familiari. Ilha colto la ragazza nel bel mezzo dell’incontro: nonostante l’immediata chiamata del giovane ai soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Indagini in Corso Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, oltre alla Polizia Scientifica, per raccogliere tutti gli elementi utili per le indagini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La tragedia di Orbetello : vede il figlio deceduto in giardino - accusa un malore e muore - In base alle prime ricostruzioni e testimonianze l’uomo sarebbe stato ritrovato a terra mentre stava scavando una buca nel giardino di casa per alcuni lavoretti. Tutto è iniziato nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, quando un vicino di casa di Gina Favaretto e di Mario Tinto – questi i nomi della madre e del figlio trovati morti nel giardino di casa – ha visto il corpo riverso a terra ... (Lanazione.it)

Tragedia all'Ikea - malore fatale all'interno del centro commerciale : inutili i soccorsi - Inutili i soccorsi portati dagli operatori della Croce Gialla di Camerano e dai carabinieri di. Per l'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c'è stato niente da fare. . . ANCONA - Si trovava all'interno del Centro Commerciale Ikea quando, a causa di un malore, si è accasciato a terra. (Anconatoday.it)

Tragedia sfiorata nel Salento. Si accascia in riva al mare per un malore - turista salvata dai bagnini - Tragedia sfiorata nel Salento, medico e bagnini provvidenziali Sia chi si stava facendo il bagno, che chi era semplicemente in spiaggia, ha assistito alla scena ed è così subito scattato l’allarme. Dopo quelle registrate nei giorni e nelle settimane scorse, ancora una tragedia sfiorata nel Salento che poteva far aumentare il numero già elevatissimo di decessi in spiaggia durante questi ... (Dayitalianews.com)