Movieplayer.it - Tom Hardy: svelato il primo trailer della sua serie a fumetti di debutto, Arcbound

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dark Horse Comics ha diffuso ilsua prossimafantascientifica "", che segna ildell'attore Tomnel mondo dei. Dark Horse Comics ha rivelato ilsua prossimafantascientifica "", che segna ildell'attore Tomnel mondo dei. Scritta da Scott Snyder ("Batman", "Absolute Batman") e Frank Tieri ("New Excalibur", "Iron Man") con le tavole di Ryan Smallman ("Teenage Mutant Ninja Turtles") e i contributi creativistar di "Venom" e "Mad Max", "" è descritta come un evento epico di fantascienza in 12 numeri. Potete guardare ildi "" qui sotto. Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Glen Powell: "Tommi ha quasi mandato al pronto soccorso" Di cosa parla