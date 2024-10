Tiro a segno, Camille Jedrzejewski si impone nella pistola da 10 metri alle Finali di Coppa del Mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Va in archivio la prima gara della pistola alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno: nella finale da 10 metri femminile, senza azzurre in gara, si impone la transalpina Camille Jedrzejewski, che precede la taiwanese Liu Heng Yu e l’egiziana Hala Elgohari. La francese Camille Jedrzejewski domina la gara, superando nel duello finale la taiwanese Liu Heng Yu per 240.8 a 237.4, mentre viene eliminata in terza posizione a due colpi dal termine l’egiziana Hala Elgohari con lo score di 215.7. Restano invece ai piedi del podio le indiane Rhythm Sangwan, quarta con 197.2, e Surbhi Rao, quinta a quota 176.6, le quali vanno a precedere le cinesi Jiang Ranxin, sesta con il punteggio di 155.2, e Li Xue, settima con lo score di 136.6. Termina in ottava posizione l’azera Nigar Nasirova, prima delle tiratrici ad essere eliminate in finale, con il punteggio di 115.6. Oasport.it - Tiro a segno, Camille Jedrzejewski si impone nella pistola da 10 metri alle Finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Va in archivio la prima gara delladidel2024 difinale da 10femminile, senza azzurre in gara, sila transalpina, che precede la taiwanese Liu Heng Yu e l’egiziana Hala Elgohari. La francesedomina la gara, superando nel duello finale la taiwanese Liu Heng Yu per 240.8 a 237.4, mentre viene eliminata in terza posizione a due colpi dal termine l’egiziana Hala Elgohari con lo score di 215.7. Restano invece ai piedi del podio le indiane Rhythm Sangwan, quarta con 197.2, e Surbhi Rao, quinta a quota 176.6, le quali vanno a precedere le cinesi Jiang Ranxin, sesta con il punteggio di 155.2, e Li Xue, settima con lo score di 136.6. Termina in ottava posizione l’azera Nigar Nasirova, prima delle tiratrici ad essere eliminate in finale, con il punteggio di 115.6.

