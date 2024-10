Sport.periodicodaily.com - Superlega al via nel 2025?

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il nuovo progetto calcistico più volte paventato e ostacolato a più riprese da Uefa e Fifa, sta per realizzarsi concretamente. La, infatti, è pronta al via ed spunta già la data ufficiale. Secondo il promotore della manifestazione, Berndt Reichart, dovrebbe essere nel settembreAL VIA NEL: REICHART SVELA TUTTO Ancora non è chiaro quale squadre parteciperanno, visto che attualmente soltanto Real Madrid e Barcellona sostengono ancora il progetto. Ma non sembra essere un problema, visto che il promotore dellaha idee molto chiare in proposito: “Bisognerebbe organizzare le partite in modo tale che ci sia una competizione alla pari e che continuino il più possibile. Per questo motivo proponiamo un formato classico di campionato con gare di andata e ritorno, seguite dai playoff”.