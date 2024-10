Shining, dal rapporto con l'insuccesso di Barry Lyndon alla retcon di Doctor Sleep (Di martedì 15 ottobre 2024) Shining di Stanley Kubrick è nella classifica dei 100 horror migliori di sempre secondo Variety, e abbiamo quindi colto la palla al balzo per proporvi alcune curiosità sul film. Shining di Stanley Kubrick è una di quelle pellicole per cui ogni singolo addetto ai lavori o appassionato della settima arte finisce sempre per usare epiteti tanto roboanti quanto banali come "capolavoro", "seminale", "opera d'arte", "classico", "imperdibile" e via di questo passo. Epiteti adoperati comunque a ragione perché il film basato sull'omonimo romanzo di Stephen King - che di fatto viene fatto a pezzi, frullato e ricomposto in qualcosa di diverso - è effettivamente tutte le cose che abbiamo elencato e anche di più perché ci siamo scordati di citare un'espressione come "è un manuale di arte e tecniche del Movieplayer.it - Shining, dal rapporto con l'insuccesso di Barry Lyndon alla retcon di Doctor Sleep Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di Stanley Kubrick è nella classifica dei 100 horror migliori di sempre secondo Variety, e abbiamo quindi colto la pal balzo per proporvi alcune curiosità sul film.di Stanley Kubrick è una di quelle pellicole per cui ogni singolo addetto ai lavori o appassionato della settima arte finisce sempre per usare epiteti tanto roboanti quanto banali come "capolavoro", "seminale", "opera d'arte", "classico", "imperdibile" e via di questo passo. Epiteti adoperati comunque a ragione perché il film basato sull'omonimo romanzo di Stephen King - che di fatto viene fatto a pezzi, frullato e ricomposto in qualcosa di diverso - è effettivamente tutte le cose che abbiamo elencato e anche di più perché ci siamo scordati di citare un'espressione come "è un manuale di arte e tecniche del

Shining di Stanley Kubrick e l'uso della steadicam - la conferma di una nuova epoca per il cinema - In cosa consisteva la rivoluzione nella quale Stanley Kubrick credette fermamente?. Shining del 1980, tornato in sala rimasterizzato a 4K, è noto anche per essere stato uno dei primi film ad adottare l'uso della steadicam, messa a punto dall'operatore Garrett Brown, per riprese a mano stabili e fluide. (Comingsoon.it)

Shining - uno dei capolavori di Stanley Kubrick torna in sala in 4k e nella versione da 144 minuti - Anche se ci piace chiudere con un suggerimento – lo fanno anche sul sito di Lucky Red ma in modo un po’ impreciso: osservate come Kubrick usi lo “scavalcamento di campo” (che è tutto l’opposto del campo e controcampo) nella sequenza del dialogo nei bagni (a proposito di illuminazione e design del film!) tra Nicholson/Torrance e Mr. (Ilfattoquotidiano.it)

Shining di Stanley Kubrick torna al cinema per un evento speciale - Tre giorni per ritrovare i corridoi dell’Overlook Hotel in cui il piccolo Danny (Danny Lloyd) corre con il suo triciclo, l’istrionico Jack Nicholson nei panni del tormentato scrittore Jack Torrance e l’indimenticata Shelley Duvall (l’attrice è scomparsa nel luglio di quest’anno) in quelli della moglie Wendy in uno dei film più inquietanti di sempre. (Universalmovies.it)