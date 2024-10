Sport.quotidiano.net - Serie D, il pratese Lorenzo Chiti in gol con la Luparense

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Prato, 15 ottobre 2024 - “Sono sempre a disposizione della squadra e del mister. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza, che mi sostengono sempre”. E' così chesi è espresso pochi giorni fa al termine del match fra l'Este e la “sua”, valido per l'ottava giornata del campionato diD 2024/25. Un colpo di testa preciso del centrale difensivoha fatto sì che palla si insaccasse alle spalle del portiere di casa, fissando il punteggio sull'1-1.ha firmato la scorsa estate per la società sportiva di San Martino di Lupari (Padova) un contratto annuale, dopo aver dato un contributo fondamentale per la salvezza del San Donato Tavarnelle nella scorsa annata.