Schlein, Conte, Bonelli: alla Camera va in scena un coro stonato contro il governo (video)

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nell’aula di Montecitorio va inildelle opposizioni al momento delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del premier Meloni, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Da una parte la solista per eccellenza, Elly, che intona il suo rapJ-Ax, lasciando intendere che il Pd non voterà Fitto in Europa. Un annuncio che conferma, se mai ci fosse stato bisogno, la tendenza anti italiana della segretaria dem, sempre più lontana dagli interessi nazionali. Un comizietto zeppo di slogan, tipo: “Il Partito democratico continuerà a inchiodarvi alle vostre responsabilità. State riportando il paese indietro ma noi vi fermeremo”. Suona invece più come una litania quella dell’ex avvocato del popolo, Giuseppe, che invita Meloni a “togliersi il guscio di Calimero”.