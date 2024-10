Ritrovato Elio, l'anziano scomparso: è vivo e si trova in Perù (Di martedì 15 ottobre 2024) TRIESTE - E’ stato Ritrovato in Perù Elio Soverchi, 81enne triestino del quale si erano perse le tracce dallo scorso 8 ottobre. Come riporta Il Piccolo, l’uomo sta bene ed è stato trovato dalla figlia, che ha contattato amici di famiglia residenti a Lima. Questi hanno raggiunto Elio e, come prova Triesteprima.it - Ritrovato Elio, l'anziano scomparso: è vivo e si trova in Perù Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) TRIESTE - E’ statoinSoverchi, 81enne triestino del quale si erano perse le tracce dallo scorso 8 ottobre. Come riporta Il Piccolo, l’uomo sta bene ed è statoto dalla figlia, che ha contattato amici di famiglia residenti a Lima. Questi hanno raggiuntoe, come prova

