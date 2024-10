Qualificazioni Mondiali 2026, ancora uno stop per l’Arabia Saudita: Mancini fa 0-0 col Bahrain (Di martedì 15 ottobre 2024) l’Arabia Saudita di Roberto Mancini commette un altro mezzo passo falso e in casa non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Bahrain nella quarta giornata della terza fase di Qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026. Al King Abdullah Sports City di Jeddah i sauditi controllano bene il possesso ma riescono a rendersi poche volte pericolosi e non sfruttano ben 11 minuti di recupero a disposizione, ma possono recriminare per un rigore non concretizzato da Al Dawsari dopo 20? della frazione d’apertura. Nel Gruppo C finisce invece 1-1 il big match tra Giappone e Australia in un match caratterizzato dalle autoreti. A Saitama passano in vantaggio gli ospiti con il primo autogol di giornata firmato Taniguchi, ma Burgess fa lo stesso e definisce la parità. Prima vittoria della Cina, che con Abduweli Behram e Zhang Yuning batte l’Indonesia 2-1. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di Robertocommette un altro mezzo passo falso e in casa non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro ilnella quarta giornata della terza fase diasiatiche ai. Al King Abdullah Sports City di Jeddah i sauditi controllano bene il possesso ma riescono a rendersi poche volte pericolosi e non sfruttano ben 11 minuti di recupero a disposizione, ma possono recriminare per un rigore non concretizzato da Al Dawsari dopo 20? della frazione d’apertura. Nel Gruppo C finisce invece 1-1 il big match tra Giappone e Australia in un match caratterizzato dalle autoreti. A Saitama passano in vantaggio gli ospiti con il primo autogol di giornata firmato Taniguchi, ma Burgess fa lo stesso e definisce la parità. Prima vittoria della Cina, che con Abduweli Behram e Zhang Yuning batte l’Indonesia 2-1.

