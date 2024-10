Profondo rosso per De Benedetti | Giorgetti pignora 66 milioni

Profondo rosso per De Benedetti: Giorgetti pignora 6,6 milioni (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Ingegnere ko in primo e in secondo grado nel contenzioso nel 2016: l’anno nero si chiude con una perdita di quasi 20 milioni Ilgiornale.it - Profondo rosso per De Benedetti: Giorgetti pignora 6,6 milioni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Ingegnere ko in primo e in secondo grado nel contenzioso nel 2016: l’anno nero si chiude con una perdita di quasi 20

Profondo rosso per “Repubblica” in salsa comunista : gli Elkann la “svalutano” per 24 milioni - La militanza, il circoletto di intellettuali antifascisti per mancanza di idee, le sfuriate contro l’arrivo dei neri al governo e contro i presunti razzisti che allignerebbero solo a destra, potrebbero aver contribuito al declino, ci auguriamo non irreversibile, dello storico quotidiano di Scalfari. (Secoloditalia.it)