Premio Borsellino | i riconoscimenti della 32 edizione e il 24 ottobre cerimonia di consegna della Pianta di Giogiò

à di rilievo del panorama italiano, tra cui magistrati, avvocati, rappresentanti delle forze dell'ordine e giornalisti a cui il prossimo 25 ottobre, nel corso della manifestazione pubblica che si terrà, a partire dalle 10, presso il Ridotto del Teatro Comunale all'Aquila, sarà conferito il Premio nazionale Paolo Borsellino. Ad illustrarli, nel corso di una conferenza stampa, sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il procuratore della Repubblica al Tribunale dei Minori dell'Aquila, David Mancini, e il prefetto Luigi Savina, garante del Premio e già vice capo della Polizia di Stato. L'iniziativa, giunta quest'anno alla 32/a edizione, è organizzata dal Comune dell'Aquila con la collaborazione dell'associazione Società civile.

