Operaio morto in cantiere sulla litoranea il Gup dovrà decidere sul responsabile civile

Si torna in aula per la morte di Antonio Giannetto, l'Operaio morto nel 2021 dopo la caduta da un ponteggio mentre lavorava al complesso Il Pino di Fiumara Guardia.L'udienza, fissata il 25 ottobre, è una prosecuzione dell'udienza preliminare del 12 aprile quando con il giudice che si è

Rimpasto di giunta per Gualtieri. Crolla ascensore - morto un operaio. ASCOLTA il podcast di oggi 15 ottobre - Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, martedì 15 ottobre, a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori... (Romatoday.it)

Roma : collega operaio morto - non doveva lavorare su ascensore - Secondo il collega, che ha specificato di lavorare nello stesso cantiere, ma per una ditta diversa da quella dell’operaio, Peter Isiwele, di origini nigeriane, “era un facchino e non sarebbe dovuto salire su quell’ascensore”. . Roma, 14 ott (LaPresse) – Da quanto apprende LaPresse parlando con uno degli operai che lavoravano nel cantiere di Via delle Vergini, a Roma, l’operaio 48enne deceduto ... (Lapresse.it)

Chi è l’operaio morto in seguito al crollo di un ascensore a Roma : tra i feriti anche un 16enne - La vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto oggi a Roma è Peter Isiwele, 48enne diorigini nigeriane. Lui e due colleghi sono rimasti coinvolti nel crollo di un ascensore. Entrambi feriti gravi gli altri due operai. Uno è un ragazzo di 16 anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)