Anteprima24.it - Omicidio Zeppetelli: Maglione condannato a 16 anni, sconto di pena per Moscatiello

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa comunità di Cervinara non ha dimenticato l’di Nicola, un dramma che ha lasciato segni profondi tra le strade del paese. Oggi, con la sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Napoli, si chiude un capitolo giudiziario doloroso per la famiglia della vittima. La Corte ha confermato le condanne per Alessio, 32, e Giuseppe, 24, i due giovani di Cervinara responsabili del delitto, concedendo però una lieve riduzione di. Era il 2019 quando la vita di Nicola venne spezzata brutalmente., coinvolti in una vicenda di vendetta e violenza, si resero protagonisti di una fuga disperata, tentando di sottrarsi alla giustizia.