MotoGP, Jorge Lorenzo: “Io e Valentino Rossi avremmo vinto di più l’uno senza l’altro, ma siamo diventati più forti” (Di martedì 15 ottobre 2024) Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Due piloti che hanno segnato una ampia pagina di storia del Motomondiale. Spesso rivali ad altissimo livello. Anche vicini box. Amici, nemici, ma con un rispetto reciproco che ha valicato anni di battaglie sulle piste di mezzo mondo. Un rapporto che, nonostante le roventi polemiche del 2015, si è andato a rinsaldare dopo che le due leggende della MotoGP hanno appeso il casco al chiodo. Il Mondiale 2015, vinto da Jorge Lorenzo, è stato condizionato nel suo finale dall’incredibile scontro tra il “Dottore” e Marc Marquez. Il Cabroncito ha fatto di tutto per non far vincere il pilota di Tavullia, con il maiorchino che ha trionfato in un finale irripetibile. A Valencia i tifosi del numero 46 beccarono parecchio Jorge Lorenzo. “Evidentemente tutti avevano creduto alla versione di Valentino. Oasport.it - MotoGP, Jorge Lorenzo: “Io e Valentino Rossi avremmo vinto di più l’uno senza l’altro, ma siamo diventati più forti” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024). Due piloti che hanno segnato una ampia pagina di storia del Motomondiale. Spesso rivali ad altissimo livello. Anche vicini box. Amici, nemici, ma con un rispetto reciproco che ha valicato anni di battaglie sulle piste di mezzo mondo. Un rapporto che, nonostante le roventi polemiche del 2015, si è andato a rinsaldare dopo che le due leggende dellahanno appeso il casco al chiodo. Il Mondiale 2015,da, è stato condizionato nel suo finale dall’incredibile scontro tra il “Dottore” e Marc Marquez. Il Cabroncito ha fatto di tutto per non far vincere il pilota di Tavullia, con il maiorchino che ha trionfato in un finale irripetibile. A Valencia i tifosi del numero 46 beccarono parecchio. “Evidentemente tutti avevano creduto alla versione di

