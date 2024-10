Mondiale per club, Fifa denunciata per “abuso di posizione dominante”. La risposta di Infantino (Di martedì 15 ottobre 2024) Fifa denunciata. Il Mondiale per club vede presentarsi davanti a se un ulteriore ostacolo. Questa volta a minacciare lo svolgimento della nuova competizione è la denuncia ufficiale presentata dalla Ilnerazzurro.it - Mondiale per club, Fifa denunciata per “abuso di posizione dominante”. La risposta di Infantino Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di martedì 15 ottobre 2024). Ilpervede presentarsi davanti a se un ulteriore ostacolo. Questa volta a minacciare lo svolgimento della nuova competizione è la denuncia ufficiale presentata dalla

Tebas chiede a Infantino l’annullamento del Mondiale per Club : “Non è necessario” - . Se non cadiamo noi, arriverà il successo. Questo non si risolve con un Mondiale per club“. Ieri abbiamo iniziato un percorso che dovrà continuare domani. Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha chiesto al suo omologo della Fifa, Gianni Infantino, di ritirare il Mondiale per club 2025: “Non è necessario né per i giocatori, né per i club, né per la Fifa“, ha detto. (Sportface.it)

Mondiale per Club - Infantino svela lo stadio che ospiterà sei partite - Mentre inauguriamo una nuova era del calcio per club sulla scena mondiale nel 2025 – ha dichiarato Infantino – seguita dalla Coppa del Mondo FIFA più globale e inclusiva di sempre nel 2026, dove altre sei partite si disputeranno in questo fantastico stadio, non vedo l’ora di vedere i nostri appassionati tifosi battere tutti i record di rumore qui a Seattle, dimostrando come il calcio unisce il ... (Calcioweb.eu)

Calcio : Mondiale Club. Infantino "Sei partite si giocheranno a Seattle" - Il presidente della Fifa lo ha annunciato in un video pubblicato sui social SEATTLE (USA) - Mentre FifPro e leghe europee sono sul piede di guerra contro il calendario internazionale, Gianni Infantino va avanti per la sua strada. Il presidente della Fifa, in un video su Instagram, ha annunciato che . (Ilgiornaleditalia.it)