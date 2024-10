Milan, la cessione di Tonali è stata un madornale errore (Di martedì 15 ottobre 2024) Il tempo è sempre galantuomo. E raramente ci racconta una realtà che non possa chiamarsi tale. Le strepitose prestazioni di Sandro Tonali Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il tempo è sempre galantuomo. E raramente ci racconta una realtà che non possa chiamarsi tale. Le strepitose prestazioni di Sandro

SOCIAL – Ex Milan - i tifosi chiedono il ritorno “a casa” di Sandro Tonali. Tutti i commenti - . L'articolo SOCIAL – Ex Milan, i tifosi chiedono il ritorno “a casa” di Sandro Tonali. Tutti i commenti Dal rientro in campo dopo la lunga squalifica per calcioscommesse, Sandro Tonali ha ritrovato una condizione fisica davvero pazzesca e nelle ultime uscite con la Nazionale di Luciano Spalletti è letteralmente salito in cattedra. (Dailymilan.it)

L’ex Milan Tonali osannato dai tifosi del Newcastle dopo la sostituzione - Durante la partita di ieri, i sostenitori del Newcastle hanno dimostrato il loro affetto per Sandro Tonali con una significativa ovazione. (Pianetamilan.it)

Milan - arriva Allegri? Ibrahimovic nella bufera. Tonali - che gesto! E Maignan … - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 18 settembre 2024. Il post Liverpool porta malcontenti. (Pianetamilan.it)