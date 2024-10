Migranti, ex ministro Esteri spagnolo: “Bene Meloni, Sanchez non ha vera politica” (Di martedì 15 ottobre 2024) José García-Margallo, ex ministro degli Esteri spagnolo sotto il governo Rajoy e volto noto del Partito Popolare iberico, loda la politica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in tema di Migranti. La posizione della premier, ha detto Garcia-Margallo in un’intervista a LaPresse, “mi sembra intelligente”, “la politica italiana sta funzionando“, mentre “gli sbarchi aumentano in Spagna perché non ha una vera politica migratoria“. L’intervista in occasione del forum internazionale ‘World in Progress Barcelona’ organizzato dal gruppo Prisa. L’ex ministro ha dunque criticato le recenti dichiarazioni del premier spagnolo Pedro Sanchez che, al Congresso dei deputati, ha contestato la politica migratoria italiana affermando che il governo Meloni vuole “negare ai Migranti il diritto di comprare una sim“. Lapresse.it - Migranti, ex ministro Esteri spagnolo: “Bene Meloni, Sanchez non ha vera politica” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) José García-Margallo, exdeglisotto il governo Rajoy e volto noto del Partito Popolare iberico, loda ladella presidente del Consiglio Giorgiain tema di. La posizione della premier, ha detto Garcia-Margallo in un’intervista a LaPresse, “mi sembra intelligente”, “laitaliana sta funzionando“, mentre “gli sbarchi aumentano in Spagna perché non ha unamigratoria“. L’intervista in occasione del forum internazionale ‘World in Progress Barcelona’ organizzato dal gruppo Prisa. L’exha dunque criticato le recenti dichiarazioni del premierPedroche, al Congresso dei deputati, ha contestato lamigratoria italiana affermando che il governovuole “negare aiil diritto di comprare una sim“.

