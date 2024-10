Mcc Cdp e Finint al via il nuovo programma Basket Bond di Confindustria da 50 mln per le Pmi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Essere al fianco delle imprese per promuoverne i piani di investimento e per rafforzarne la competitività in Italia con strumenti di finanza alternativa. Questo il principale obiettivo delSistemadel valore complessivo di 50 milioni promosso da, strutturato da Bancae che vede come investitori, in modo paritetico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC). L’iniziativa, inoltre, beneficia del Fondo di Garanzia per le PMI1, gestito da MCC. In particolare, sono state emesse le prime due tranche di minidel valore complessivo di 11 milioni da parte di cinque imprese attive in diversi settori dell’economia italiana dall’aerospazio alla componentistica e operanti in Friuli-Venezia Giulia, Campania, Veneto e Piemonte.