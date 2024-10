Mbappé, in Svezia confermano: è indagato per stupro (Di martedì 15 ottobre 2024) Il fuoriclasse francese aveva bollato le voci come "fake news" Guai in vista per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Real Madrid è infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per stupro. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l'ex Psg ha trascorso qualche Sbircialanotizia.it - Mbappé, in Svezia confermano: è indagato per stupro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il fuoriclasse francese aveva bollato le voci come "fake news" Guai in vista per Kylian. Il fuoriclasse del Real Madrid è infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l'ex Psg ha trascorso qualche

Mbappè nella bufera - è accusato di stupro. Ma lui si difende : “Fake news - distinguete il vero dal falso” - Ieri sera Mbappè si è difeso sostenendo sul suo profilo X che si tratta di una fake news e anche il suo entourage ha pubblicato un comunicato stampa negando ogni coinvolgimento del giocatore. La notizia è stata poi riportata anche dai quotidiani locali Aftonbladet ed Expressen. L’accusa di stupro contro Mbappè, la difesa del calciatore: “Fake news” Il giornale Aftonbladet, oggi 15 ottobre, ... (Dayitalianews.com)

Mbappé shock - indagato per stupro in Svezia : interviene Deschamps - Periodo decisamente tosto per Mbappé, dentro e fuori dal campo, con l'accusa di stupro a scuotere l'ambiente Real Madrid e non solo: Deschamps affronta l'accaduto dal ritiro della Francia L'articolo Mbappé shock, indagato per stupro in Svezia: interviene Deschamps proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Mbappé accusato di stupro in Svezia. Deschamps : “Non so nulla e faccio un passo indietro” - Il commento del CT della Nazionale francese rispetto alle accuse di stupro mosse al giocatore dalla Svezia. (Golssip.it)