Maga a processo: "Così eviterai l’incidente" (Di martedì 15 ottobre 2024) Aveva fatto un sogno. Il figlio della donna sarebbe rimasto vittima di un incidente. Un fatto gravissimo che la cartomante, sosteneva di poter scongiurare. Serviva un particolare rito propiziatorio. Occorreva denaro per l’intervento. Che la madre del ragazzo aveva consegnato alla presunta Maga ricaricando una card postepay per 300 euro. L’inizio di un’odissea e della richiesta pressante di altri soldi, terminata con la denuncia. Saranno proprio queste ultime a ricostruire davanti al giudice Francesco Cerretelli le mosse della cartomante che vive nella provincia di Arezzo. Il processo a Siena si è aperto ieri con l’ammissione delle prove. Ed il rinvio per ascoltare i primi quattro testimoni. Non si è costituita parte civile la vittima ma sicuramente verrà ascoltata in aula. Truffa e tentata estorsione i reati contestati all’imputata, assistita dall’avvocato Francesca Martini. Lanazione.it - Maga a processo: "Così eviterai l’incidente" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aveva fatto un sogno. Il figlio della donna sarebbe rimasto vittima di un incidente. Un fatto gravissimo che la cartomante, sosteneva di poter scongiurare. Serviva un particolare rito propiziatorio. Occorreva denaro per l’intervento. Che la madre del ragazzo aveva consegnato alla presuntaricaricando una card postepay per 300 euro. L’inizio di un’odissea e della richiesta pressante di altri soldi, terminata con la denuncia. Saranno proprio queste ultime a ricostruire davanti al giudice Francesco Cerretelli le mosse della cartomante che vive nella provincia di Arezzo. Ila Siena si è aperto ieri con l’ammissione delle prove. Ed il rinvio per ascoltare i primi quattro testimoni. Non si è costituita parte civile la vittima ma sicuramente verrà ascoltata in aula. Truffa e tentata estorsione i reati contestati all’imputata, assistita dall’avvocato Francesca Martini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giancarlo Magalli si racconta a Domenica In : “Nella vita ho fatto tutto - ora voglio riposare” - Continua a leggere . Giancarlo Magalli si racconta a Mara Venier, facendo un bilancio della sua carriera. Magalli, inoltre, ha parlato della vicenda Adriana Volpe: "Abbiamo fatto pace, ma sono sempre stato buono". Il conduttore parla anche dei problemi di salute: "Hanno detto che sono guarito e lo voglio credere. (Fanpage.it)

Giancarlo Magalli : "Ho fatto pace con Adriana Volpe. Io litigioso? Non ho mai parlato male di nessuno" - Giancarlo Magalli è stato ospite nell'ultima puntata di Domenica In dove ha raccontato di sé in un'intervista intima con Mara Venier parlando della sua carriera, della sua attuale condizione di salute dopo il linfoma che lo ha colpito e di quel tanto chiacchierato litigio con Adriana Volpe che... (Today.it)

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno fatto pace per davvero? Lei interviene e il mistero si infittisce - Insomma, le sue dichiarazioni sessiste gli son costate care. Cosa succede fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe? Come sappiamo, il Tribunale di Roma ha sentenziato: Adriana Volpe ha vinto la causa contro l’ex collega Giancarlo Magalli. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. (Donnapop.it)