L’uragano Milton è già dimenticato: mi spaventa che non potremo tornare indietro sul clima (Di martedì 15 ottobre 2024) di Carmelo Zaccaria Dopo aver destato parecchia preoccupazione per la sua potenzialità distruttiva, L’uragano Milton è scomparso definitivamente dalla cronaca, declassato a fenomeno ordinario, consueto, la cui violenza può essere tranquillamente associata ad una categoria prossima allo zero. Tutto dimenticato dunque, l’allarme disperato, l’evacuazione di massa, le file chilometriche di auto, l’inondazione, i morti. Ma di questa devastazione, a parte le clip che mostrano la desolazione dell’area flagellata, rimane impresso nella mente l’orrido color viola del cielo della Florida e la commozione in diretta televisiva di John Morales, veterano delle previsioni meteorologiche, mentre, prostrato, cerca di spiegare al pubblico le nefaste conseguenze delL’uragano che vede avvicinarsi minaccioso. Ilfattoquotidiano.it - L’uragano Milton è già dimenticato: mi spaventa che non potremo tornare indietro sul clima Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) di Carmelo Zaccaria Dopo aver destato parecchia preoccupazione per la sua potenzialità distruttiva,è scomparso definitivamente dalla cronaca, declassato a fenomeno ordinario, consueto, la cui violenza può essere tranquillamente associata ad una categoria prossima allo zero. Tuttodunque, l’allarme disperato, l’evacuazione di massa, le file chilometriche di auto, l’inondazione, i morti. Ma di questa devastazione, a parte le clip che mostrano la desolazione dell’area flagellata, rimane impresso nella mente l’orrido color viola del cielo della Florida e la commozione in diretta televisiva di John Morales, veterano delle previsioni meteorologiche, mentre, prostrato, cerca di spiegare al pubblico le nefaste conseguenze delche vede avvicinarsi minaccioso.

Usa - il presidente Biden arriva in Florida visitare le zone colpite dall’uragano Milton - Il Presidente americano Joe Biden è arrivato in Florida per visitare le zone colpite dall’uragano Milton. Nel frattempo, il capo della Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. . Secondo le stime di Moody’s Analytics, i danni provocati dall’uragano oscillano tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari. (Lapresse.it)

L’assurda teoria del complotto sull’uragano Milton : “È colpa delle scie chimiche - vogliono colpire gli elettori di Trump” - Falsi miti sfatati ormai da tempo sulle cosiddette scie chimiche sono diventati il fulcro di un’assurda teoria del complotto sull’uragano Milton: sarebbe stato causato dal governo Biden e deliberatamente diretto contro i sostenitori di Trump per “rubare” le elezioni del mese prossimo all’ex presidente. (Fanpage.it)

Chi è Mike - il content creator che si è lanciato dentro l’uragano Milton : “La gente vuole vedere queste cose” - La diretta del ragazzo è durata circa un’ora, precisamente da Tampa Bay, raggiungendo la bellezza di 60. 000 visualizzazioni e così Mike, dopo aver preso un materassino gonfiabile, si è lanciato verso l’uragano, poi il vento è diventato sempre più forte e lui è stato costretto ad aggrapparsi ad un albero. (Dayitalianews.com)