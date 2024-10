Lobotka: da scommessa a pilastro del Napoli grazie all’intuizione di Giuntoli e la cura Spalletti (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante la sua gestione a Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha spesso chiuso operazioni di mercato che si sono rivelate dei grandi colpi. Tra le trattative più sorprendenti, però, c’è sicuramente quella che ha portato Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli. L’acquisto dello slovacco, per una cifra di circa 20 milioni più 4 L'articolo Lobotka: da scommessa a pilastro del Napoli grazie all’intuizione di Giuntoli e la cura Spalletti Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante la sua gestione a, il presidente Aurelio De Laurentiis ha spesso chiuso operazioni di mercato che si sono rivelate dei grandi colpi. Tra le trattative più sorprendenti, però, c’è simente quella che ha portato Stanislavdal Celta Vigo al. L’acquisto dello slovacco, per una cifra di circa 20 milioni più 4 L'articolo: dadeldie la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio - L'articolo Napoli, Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio sembra essere il primo su CalcioWeb. . Possibile tegola pesantissima per il Napoli che è in ansia per Stanislav Lobotka uscito all’83’ per un infortunio durante il match di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan. Le sue condizioni saranno chiaramente da valutare nei prossimi giorni ma con ogni probabilità potrebbe saltare la ... (Calcioweb.eu)

Verso Empoli-Napoli - Lobotka e le notizie sui toscani - Ultimo a rientrare Olivera. P. . Sta lavorando duro anche Belardinelli, così come cerca di rientrare nelle rotazioni Maleh, fuori nell’ultima parte di stagione per guai muscolari. “Dopo un lungo stop dovrebbe tornare a disposizione Zurkowski, uno dei protagonisti della scorsa salvezza, ai box dalla seconda parte di ritiro estivo: potrebbe ritrovare posto tra i convocati e magari giocare uno ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - le nazionali 'colpiscono' ancora : Lobotka si fa male con la Slovacchia - Non arrivano buone notizie per Antonio Conte a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Stanislav Lobotka, infatti, ha accusato un problema fisico in nazionale. Il centrocampista del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nel finale del match di Nations League tra l'Azerbaijan e la... (Napolitoday.it)