Lo United taglia fuori Sir Alex Ferguson dopo 38 anni: annullato il contratto da ambasciatore (Di martedì 15 ottobre 2024) Sir Alex Ferguson non sarà più l'ambasciatore globale del Manchester United: il club ha tagliato il suo contratto, troppo ricco per essere sostenuto ancora a lungo. Fanpage.it - Lo United taglia fuori Sir Alex Ferguson dopo 38 anni: annullato il contratto da ambasciatore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sirnon sarà più l'globale del Manchester: il club hato il suo, troppo ricco per essere sostenuto ancora a lungo.

Sir Alex Ferguson non abbandona mai lo United : ripreso mentre osserva dal telefono il 3-3 di Maguire - Il tecnico scozzese mentre era sulle tribune per Rangers-Lione ha guardato gli ultimi minuti della partita e ha celebrato il gol di Maguire nel recupero, che ha visto in diretta sul suo smartphone. Continua a leggere . Sir Alex Ferguson per una volta non ha seguito dal vivo il Manchester United, ma non lo ha abbandonato. (Fanpage.it)

ALLEGRI allo United? Piace a SIR ALEX FERGUSON : ore decisive per Ten Hag e nel futuro… - it parla di un Ten Hag a serio rischio esonero: le prossime due sfide in trasferta con Porto e Aston Villa saranno decisive. L’indiscrezione riportata da Gazzetta. Sul tecnico ex Juve ci […]. Massimiliano Allegri sulla panchina del Manchester United? Il tecnico è sponsorizzato da Sir Alex Ferguson Allegri potrebbe essere il prossimo allenatore del Manchester United. (Calcionews24.com)

Manchester United - Ten Hag a rischio esonero. E sir Alex Ferguson sponsorizza Allegri - Il tecnico olandese dovrà affrontare due partite chiave, che andranno in scena nel corso dei prossimi tre giorni. Nel corso delle ultime ore, i giornali inglesi hanno già dato spazio a possibili nomi, in attesa di mettere nel mirino Simone Inzaghi per la prossima stagione. The post Manchester United, Ten Hag a rischio esonero. (Sportface.it)