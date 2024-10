Ilgiorno.it - Legnano, rissa in piano centro: 21enne preso a calci, pugni e bottigliate

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Milano), 15 ottobre 2024 - Tracce di sangue sul marciapiede ed una bottiglia rotta. Questo il segno tangibile di una lite feroce scoppiata ieri sera, intorno alle 19.30, in via De Gasperi, nel cuore della città del Carroccio. Protagonisti del violento scontro, alcuni nordafricani, tra cui due tunisini. L’intervento della polizia è stato necessario per sedare il tumulto, che ha visto un giovane di 21 anni vittima die, soprattutto, di una bottigliata che gli ha causato una profonda ferita lacero-contusa al braccio e alla mano, con abbondante perdita di sangue. Il ragazzo è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa e trasportato in ospedale a, dove i medici del pronto soccorso hanno provveduto a suturare la ferita. Nonostante l’abbondante emorragia, le sue condizioni non sono gravi.