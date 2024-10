Sport.quotidiano.net - Le partite del Pisa verso la distribuzione su Prime Video

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Nella complessa partita per la Lega B con le elezioni alle porte, ma ancora rimandate per la presidenza del campionato Cadetto, si è svolta ieri l'assemblea. Questa la nota inviata dalla Lega B: "Assemblea di Lega B a Milano con tutte le società presenti. In apertura le comunicazioni del presidente Mauro Balata sulla quota di solidarietà Uefa destinata alle società che non partecipano ai tornei europei, alla luce anche dei minori introiti causati dall’ampliamento dei tornei internazionali. Sul tema, la Lega B chiederà di partecipare alladei ricavi - scrive la Lega B in una nota -. Ampia discussione dei club sugli argomenti strategici all’ordine del giorno dell’Assemblea, in particolare sui diritti tv.