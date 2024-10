L’Arabia Saudita non decolla, Roberto Mancini polemico con i tifosi (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Si fa sempre più calda e complicata l’atmosfera attorno a Roberto Mancini, che è incappato in un altro risultato deludente con L’Arabia Saudita. Un pareggio scialbo per 0-0 contro il Bahrain, in una partita in cui Al-Dawsari ha anche fallito un rigore, e al triplice fischio è cominciata la contestazione dei tifosi sauditi. Un VIDEO che circola sui social, infatti, mostra un Mancini molto nervoso al termine della partita, tanto da arrivare a polemizzare con alcuni tifosi che dagli spalti stavano manifestando tutto il loro disappunto. L’Arabia Saudita non decolla, Roberto Mancini polemico con i tifosi (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si fa sempre più calda e complicata l’atmosfera attorno a, che è incappato in un altro risultato deludente con. Un pareggio scialbo per 0-0 contro il Bahrain, in una partita in cui Al-Dawsari ha anche fallito un rigore, e al triplice fischio è cominciata la contestazione deisauditi. Unche circola sui social, infatti, mostra unmolto nervoso al termine della partita, tanto da arrivare a polemizzare con alcuniche dagli spalti stavano manifestando tutto il loro disappunto.noncon i) SportFace.

