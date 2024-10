‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa e New Zealand simili, ma con una grossa differenza e tanti particolari” (Di martedì 15 ottobre 2024) 4-0 SECCO DI NEW Zealand La regata di oggi (ieri, ndr) qualcosa di interessante ha detto, gli inglesi si sono un po’ avvicinati. LA BARCA TAIHORO È CAMBIATA Sicuramente hanno fatto delle modifiche, il programma è stabilito con mesi di anticipo, non è che si mette mano alla barca in base alle contingenze. Ai neozelandesi interessava vedere da vicino il livello degli altri durante il round robin, senza scoprire troppo le carte. Il regolamento consente comunque veramente poche modifiche. BARCA DI UNA GENERAZIONE AVANTI? Questa barca l’hanno inventata loro, ci sta che ne sappiano di più. L’hanno inventata Verdier e Bernasconi. È però esagerato dire che sono avanti di una generazione. La cosa paradossale è che NZ e Luna Rossa si assomigliano veramente tanto. La gRossa differenza è la dimensione dei foil, quelli dei Kiwi sono più piccoli rispetto alla barca italiana. Oasport.it - ‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa e New Zealand simili, ma con una grossa differenza e tanti particolari” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 4-0 SECCO DI NEWLa regata di oggi (ieri, ndr) qualcosa di interessante ha detto, gli inglesi si sono un po’ avvicinati. LA BARCA TAIHORO È CAMBIATA Sicuramente hanno fatto delle modifiche, il programma è stabilito con mesi di anticipo, non è che si mette mano alla barca in base alle contingenze. Ai neozelandesi interessava vedere da vicino il livello degli altri durante il round robin, senza scoprire troppo le carte. Il regolamento consente comunque veramente poche modifiche. BARCA DI UNA GENERAZIONE AVANTI? Questa barca l’hanno inventata loro, ci sta che ne sappiano di più. L’hanno inventata Verdier e Bernasconi. È però esagerato dire che sono avanti di una generazione. La cosa paradossale è che NZ esi assomigliano veramente tanto. La gè la dimensione dei foil, quelli dei Kiwi sono più piccoli rispetto alla barca italiana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘La strambata’ di Vegliani : “Ineos non inferiore a New Zealand. Luna Rossa ha un grande rimpianto” - E poi c’è una passione sconfinata. Ma sono tutte voci. La Coppa delle 100 Ghinee è nata in Inghilterra, è da 60 anni che non fanno la Coppa America. Poi bisognerà capire quale sarà il format, si parla anche di regate di flotta. Il team è consolidato, la barca è veloce e molto manovriera, questo era uno dei plus rispetto a Luna Rossa. (Oasport.it)

‘La strambata’ di Vegliani : “Luna Rossa ha avuto un punto debole. Ineos può battere NZ - Tita-Gradoni sono il futuro” - LUNA ROSSA AVRÀ UN FUTURO Da quello che ha detto Bruni (ma lo ha confermato anche Max Sirena, ndr), Luna Rossa tornerà più forte. Come sempre in Coppa America è più facile che vinca chi investe di più. Questo io non so se per un problema di conformazione della barca o per un difetto di manico. Però attenzione, dipende da chi vince la Coppa America. (Oasport.it)

‘La strambata’ di Vegliani : “Ricordiamoci di Cayard nel 2000. Luna Rossa ci dà speranza - non è finita” - LA DICHIARAZIONE DI BEN AINSLIE SUI MEDIA ITALIANI Lui è permaloso, però è anche comprensibile. Il gioco di stare nelle turbolenze non funziona. LUNA ROSSA PROGETTATA PER VENTO MEDIO-BASSO, MA NON LO HA MAI TROVATO Che la barca di Luna Rossa sia progettata per vento medio-debole non lo hanno mai detto. (Oasport.it)