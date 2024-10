Metropolitanmagazine.it - La ricerca del presentatore degli Oscar 2025 è iniziata e Deadpool e Wolverine sono in lizza

(Di martedì 15 ottobre 2024) La caccia alè aperta e fonti attendibili dicono a Deadline che Ryan Reynolds e Hugh Jackmanin. Il piano sarebbe quello di includerli come parte di un cast stellare di conduttori a rotazione, ognuno dei quali (o in coppia) presenterebbe una parte dello show, secondo un piano per dare una scossa alle cose. A questo proposito, fonti di Deadline raccontano chestate contattate anche star come Will Ferrell, Amy Poehler e Dwayne Johnson, il che non sorprende poiché sembra che il nome di Johnson venga menzionato ogni anno, ma lui per varie ragioni ha sempre resistito. Anche il nome di Poehler è sulla lista dei desideri dell’Academy da quando ha presentato con successo i Golden Globes con Tina Fey. Avere Reynolds e Jackman in primo piano nello show avrebbe avuto perfettamente senso, ovviamente.