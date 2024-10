La Corte di giustizia tributaria di primo grado arriva in città, il ministero cerca un immobile per uffici e aule udienze (Di martedì 15 ottobre 2024) Serve un immobile da adibire a sede della Corte di giustizia tributaria di primo grado. A cercarlo ad Agrigento, avviando una vera e propria indagine di mercato, è il ministero dell'Economia e delle Finanze che vuole procedere a locazione passiva per sei anni, rinnovabile per un ulteriore Agrigentonotizie.it - La Corte di giustizia tributaria di primo grado arriva in città, il ministero cerca un immobile per uffici e aule udienze Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Serve unda adibire a sede delladidi. Arlo ad Agrigento, avviando una vera e propria indagine di mercato, è ildell'Economia e delle Finanze che vuole procedere a locazione passiva per sei anni, rinnovabile per un ulteriore

Condanna storica per Caffaro : la Corte di Giustizia Europea obbliga a risarcire 453 milioni - L’ex industria chimica Caffaro è stata ritenuta responsabile di danni ambientali e costretta a risarcire lo Stato italiano con una somma di 453 milioni di euro. I prossimi passi e le reazioni alla sentenza Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le reazioni non sono tardate ad arrivare. In particolare, il compromettere le falde acquifere e i terreni circostanti ha avuto conseguenze drastiche ... (Gaeta.it)

Migranti - ong contro Frontex. “La Corte di giustizia Ue impedisca all’agenzia di segnalare le imbarcazioni alla guardia costiera libica” - Queste autorità, a loro volta, comunicano le posizioni rilevate da Frontex alle autorità di Tripoli. Inoltre, la Corte di Crotone ha recentemente stabilito che le intercettazioni e i rimpatri in Libia non possono essere considerati operazioni di soccorso. Le organizzazioni hanno anche denunciato come i migranti, nel tentativo di sfuggire una volta intercettati dalla LCG, spesso preferiscano ... (Ilfattoquotidiano.it)

Corte di giustizia UE : un prodotto vegetale può essere chiamato ‘salsiccia’ - La Corte precisa che uno Stato membro può adottare una denominazione legale associando un'espressione specifica a un determinato alimento. (Imolaoggi.it)