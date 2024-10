La campagna di vaccinazione antipolio a Gaza: avvio della seconda fase e raggiungimento di obiettivi importanti (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Gaza, la seconda fase della campagna di vaccinazione antipolio ha avuto inizio senza intoppi, nonostante le difficoltà legate al contesto socio-politico della regione. Secondo quanto riportato da Jonathan Crickx, responsabile della comunicazione di UNICEF Palestina, l’iniziativa ha già raggiunto oltre 92.800 bambini con il vaccino antipolio, e più di 76.000 bambini tra 2 e 10 anni hanno ricevuto anche la vitamina A. Questi sforzi si rivelano cruciali in un territorio colpito da conflitti prolungati e difficoltà sanitarie. Importanza della campagna vaccinale La campagna di vaccinazione antipolio è di fondamentale importanza per prevenire la diffusione del virus della poliomielite, che rappresenta una minaccia persistente per la salute pubblica. Gaeta.it - La campagna di vaccinazione antipolio a Gaza: avvio della seconda fase e raggiungimento di obiettivi importanti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, ladiha avuto inizio senza intoppi, nonostante le difficoltà legate al contesto socio-politicoregione. Secondo quanto riportato da Jonathan Crickx, responsabilecomunicazione di UNICEF Palestina, l’iniziativa ha già raggiunto oltre 92.800 bambini con il vaccino, e più di 76.000 bambini tra 2 e 10 anni hanno ricevuto anche la vitamina A. Questi sforzi si rivelano cruciali in un territorio colpito da conflitti prolungati e difficoltà sanitarie. Importanzavaccinale Ladiè di fondamentale importanza per prevenire la diffusione del viruspoliomielite, che rappresenta una minaccia persistente per la salute pubblica.

