Italia-Israele 4-1, Di Lorenzo ne fa due: Spalletti ritrova l'attacco (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Italia può sorridere dopo la vittoria contro Israele per 4-1: Di Lorenzo fa doppietta e Spalletti ritrova la quadra in attacco L'articolo Italia-Israele 4-1, Di Lorenzo ne fa due: Spalletti ritrova l'attacco proviene da Il Difforme.

Nations League - l’Italia batte Israele per 4 a 1 : a segno Retegui - doppietta per Di Lorenzo e Frattesi - Prima del calcio d’inizio, durante la lettura della formazione e l’inno nazionale israeliano, si sono verificati alcuni fischi da parte di un piccolo gruppo di tifosi. Alcuni tra i tifosi, inoltre, hanno indossato il fiocco giallo, simbolo della campagna «Riportiamoli a casa», legata agli ostaggi catturati da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre 2023. (Open.online)

Di Lorenzo - l’incubo Europeo è alle spalle : con Israele è il migliore in campo - Le pagelle di Giovanni DI Lorenzo, autore di una doppietta in Italia-Israele e migliore in campo: l’incubo europeo è dimenticato Di Lorenzo si riprende la nazionale dopo l’estate da incubo all’Europeo, in cui le sue prestazioni furono tra le peggiori di tutte: allora aveva addosso le scorie di una stagione disastrosa e sembrava ad un […]. (Calcionews24.com)

Italia-Israele - Di Lorenzo : “Serata emozionante - portare la fascia è qualcosa di unico” - Il difensore, capitano del Napoli, ha realizzato una doppietta segnando al 54? e al 79?. . Giovanni Di Lorenzo protagonista della partita di Nations League tra Italia e Israele, giocata lunedì sera a Udine e vinta per 4-1. “Serata emozionante, portare la fascia è unico. “Per un difensore fare gol è sempre bello, sono contento”, ha detto il calciatore 31enne che ieri ha indossato anche la fascia ... (Lapresse.it)