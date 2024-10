Israele: ‘su ritorsioni contro Iran decidiamo noi (non gli Usa) (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ufficio del premier israeliano Netanyahu ha affermato che la decisione su ritorsioni contro l’Iran per l’attacco missilistico del 1° ottobre scorso sarà presa in base alle esigenze di Israele. La dichiarazione, rilasciata nella notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Biden che Israele non avrebbe attaccato i Imolaoggi.it - Israele: ‘su ritorsioni contro Iran decidiamo noi (non gli Usa) Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ufficio del premier israeliano Netanyahu ha affermato che la decisione sul’per l’attacco missilistico del 1° ottobre scorso sarà presa in base alle esigenze di. La dichiarazione, rilasciata nella notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Biden chenon avrebbe attaccato i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medio Oriente - dopo la rappresaglia l’Iran tende la mano a Israele : “La nostra azione è conclusa a meno che Tel Aviv non proceda con ritorsioni”. Ma Netanyahu già promette una “dura vendetta” - Dopo la rappresaglia ‘show’ dell’Iran agli omicidi del leader di Hamas Ismail Haniyeh e del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, nonché per l’invasione del Libano, da Teheran provano a gettare acqua sul fuoco al fine di evitare una guerra in Medio Oriente con Israele. “Se il regime sionista, impazzito, non è controllato dai suoi sostenitori americani ed europei e vuole continuare questi crimini o ... (Lanotiziagiornale.it)

Iran : “La nostra azione è conclusa a meno che Israele non decida ulteriori ritorsioni” - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in un post su X, ha affermato che quella contro Israele è stata “un’azione di autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”, con la quale sono stati presi di mira “esclusivamente i siti militari e di sicurezza responsabili del genocidio a Gaza […] The post Iran: “La nostra azione è conclusa a meno che Israele non decida ... (Lidentita.it)

Gaza - attesa la risposta di Hamas sulla tregua proposta da Israele. Tel Aviv in stato d’allerta per possibili ritorsioni di Hezbollah - Si tratterebbe di un’azione irrituale, dato che il Movimento di Resistenza Islamica non ha nella sua storia una tradizione di attacchi fuori dai confini di Israele e Palestina, a differenza per esempio di Iran o Hezbollah. La decisione è stata presa due giorni dopo l’omicidio avvenuto a Teheran dall’ufficio politico di Hamas, dicono. (Ilfattoquotidiano.it)