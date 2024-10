Io la conoscevo bene: in libreria il saggio dedicato al classico di Antonio Pietrangeli (Di martedì 15 ottobre 2024) Un volume che analizza genesi e struttura del celebre lungometraggio di Antonio Pietrangeli Io la conoscevo bene, firmato dalla critica Elisa Baldini. Una sfuggente Stefania Sandrelli dà volto alla sfuggente Adriana di Io la conosce bene, capolavoro di Antonio Pietrangeli che regala un'indimenticabile ritratto al femminile di un'eroina tragica leggero come una farfalla. Adesso alla pellicola immortale realizzata nel 1965 è stato dedicato un saggio pubblicato da Gremese Editore firmato dalla critica Elisa Baldini. Il libro, nato dal lavoro svolto all'interno dell'Archivio Antonio Pietrangeli di Cesena, ricostruisce le tormentate fasi che hanno portato alla realizzazione del film ispirato liberamente alla tragica vicenda di Wilma Montesi, celebre caso di cronaca irrisolto. Vengono confrontati e analizzati gli appunti dell'inchiesta svolta dal regista attraverso interviste Movieplayer.it - Io la conoscevo bene: in libreria il saggio dedicato al classico di Antonio Pietrangeli Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un volume che analizza genesi e struttura del celebre lungometraggio diIo la, firmato dalla critica Elisa Baldini. Una sfuggente Stefania Sandrelli dà volto alla sfuggente Adriana di Io la conosce, capolavoro diche regala un'indimenticabile ritratto al femminile di un'eroina tragica leggero come una farfalla. Adesso alla pellicola immortale realizzata nel 1965 è statounpubblicato da Gremese Editore firmato dalla critica Elisa Baldini. Il libro, nato dal lavoro svolto all'interno dell'Archiviodi Cesena, ricostruisce le tormentate fasi che hanno portato alla realizzazione del film ispirato liberamente alla tragica vicenda di Wilma Montesi, celebre caso di cronaca irrisolto. Vengono confrontati e analizzati gli appunti dell'inchiesta svolta dal regista attraverso interviste

