Incidenti durante Atletico-Real | chiesti due settimane di chiusura del Metropolitano

Milano, 15 ottobre 2024 - Lo scorso 29 settembre è andato in scena il primo derby di Madrid della stagione tra Real e Atletico, terminato 1-1 con la rete in extremis di Angel Correa dopo quella i Militao al minuto 64. Una partita che, come solitamente accade, si è rivelata combattuta sotto ogni punto di vista. Prima di tutto in campo, con molti contatti al limite, un totale di 22 falli (11 per squadra) che hanno portato a quattro ammoniti (tre dell'Atletico e uno del Real) e all'espulsione di Marcos Llorente. Ma non solo, perché a essere protagonisti, in negativo, sono stati anche alcuni "tifosi" dei padroni di casa. Dopo la rete del momentaneo vantaggio della squadra di Ancelotti, alcuni supporters dei Colchoneros hanno iniziato a lanciare di tutto in campo, colpendo anche il portiere del Real Thibaut Courtois.

