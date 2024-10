Incidente e guasto tecnico. In tilt le linee ferroviarie tra cancellazioni e ritardi (Di martedì 15 ottobre 2024) Un lunedì nero da dimenticare per i pendolari del Legnanese. Una tragedia ha sconvolto la prima mattina di ieri, quando una persona è stata investita dal treno 307 partito da Milano Centrale alle 5.27 e diretto a Malpensa Terminal 2, con arrivo previsto alle 6.10. L’Incidente è avvenuto intorno alle 5.50, poco distante dalla stazione di Rescaldina, in circostanze che gli investigatori stanno cercando di chiarire. Il personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Secondo i primi accertamenti, l’ipotesi di un gesto volontario al momento sembra la più accreditata dagli inquirenti. Ilgiorno.it - Incidente e guasto tecnico. In tilt le linee ferroviarie tra cancellazioni e ritardi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un lunedì nero da dimenticare per i pendolari del Legnanese. Una tragedia ha sconvolto la prima mattina di ieri, quando una persona è stata investita dal treno 307 partito da Milano Centrale alle 5.27 e diretto a Malpensa Terminal 2, con arrivo previsto alle 6.10. L’è avvenuto intorno alle 5.50, poco distante dalla stazione di Rescaldina, in circostanze che gli investigatori stanno cercando di chiarire. Il personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Secondo i primi accertamenti, l’ipotesi di un gesto volontario al momento sembra la più accreditata dagli inquirenti.

