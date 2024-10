Anteprima24.it - Inchiesta Alfieri, appalti strade nel mirino: 6 indagati, c’è Cascone

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre gare d’appalto stradali nel, seia vario titolo, per ipotesi di concorso in turbata libertà degli incanti e in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. A quanto risulta, tra loro c’è Luca, presidente della commissione regionale Trasporti e fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca (non coinvolto nei fatti). Stamattina sono scattate le perquisizioni della guardia di finanza di Salerno, su decreto firmato dai sostituti Stefania Faiella e Alessandro Di Vico, coordinati dal procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale. L’iniziativa della procura di Salerno è uno sviluppo investigativo, partito dal filone d’suglinel comune di Capaccio Paestum. Gli inquirenti stanno approfondendo le gare per la Fondovalle Calore, l’Aversana e il Sottopasso.