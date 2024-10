Il Gattopardo, la serie Netflix con Benedetta Porcaroli e Kim Rossi Stuart: quando esce (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Gattopardo, la serie Netflix ispirata al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno dei più iconici libri italiani di tutti i tempi, è uno dei titoli Netflix più attesi.Questo grande classico della letteratura italiana, infatti, sarà adattato in chiave seriale con un cast stellare e sei Europa.today.it - Il Gattopardo, la serie Netflix con Benedetta Porcaroli e Kim Rossi Stuart: quando esce Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il, laispirata al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno dei più iconici libri italiani di tutti i tempi, è uno dei titolipiù attesi.Questo grande classico della letteratura italiana, infatti, sarà adattato in chiave seriale con un cast stellare e sei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Gattopardo - arriva su Netflix la serie con Kim Rossi Stuart – Foto - Arriva su Netflix Il Gattopardo, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa con protagonista Kim Rossi Stuart. Il poster mostra Kim Rossi Stuart nei […]. In anteprima il poster e le immagini de Il Gattopardo, la serie evento tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in arrivo solo su Netflix nel 2025. (2anews.it)

Il Gattopardo su Netflix – rilasciato in anteprima il poster della serie in arrivo nel 2025 - La regia è firmata da Tom Shankland, affiancato dai co-registi Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). Scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, insieme a Benji Walters, la serie de Il Gattopardo riporta in auge la modernità di un racconto ambientato nell’Italia dell’800, riscoprendo le vicende del Principe di Salina e della sua famiglia. (Superguidatv.it)

Il Gattopardo : Kim Rossi Stuart è il Principe di Salina nel poster della serie Netflix - La serie evento tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è attesa in streaming nel 2025. (Comingsoon.it)