Idf colpiti 230 obiettivi a Gaza e in Libano

ROMA (ITALPRESS) – L'IDF israeliano afferma di aver colpito circa 230 obiettivi terroristici a Gaza e in Libano nelle ultime 24 ore. Sostiene che oltre 200 obiettivi di Hezbollah, tra cui lanciarazzi e posizioni anticarro, sono stati attaccati in Libano. Decine di terroristi di Hezbollah sono stati uccisi negli scontri con le truppe israeliane. Nella parte settentrionale di Gaza, le forze israeliane hanno continuato a operare a Jabaliya, dove sono stati uccisi diversi terroristi, tra cui una cellula che ha sparato un missile anticarro contro le truppe. Sono in corso operazioni anche nella parte centrale e meridionale di Gaza, dove sono stati eliminati altri terroristi e infrastrutture terroristiche, afferma l'esercito. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS).

Gaza : bombe israeliane sulla città di Jabalya - 22 i morti. Colpiti 280 obiettivi terroristici - Oltre ai morti ci sono anche feriti e «un certo numero di dispersi ancora sotto le macerie», ha. Lo riporta la Cnn. Almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza: lo ha reso noto il direttore dei servizi di emergenza locali, Fares Afana. (Gazzettadelsud.it)

Gaza - proseguono a Doha colloqui per tregua. Israele : “In 24 ore colpiti più di 30 obiettivi” - Il piano annunciato dal presidente Usa Joe Biden per una tregua ruota attorno a tre frasi, la prima delle quali durerebbe sei settimane. Poiché Israele e Hamas non si parlano direttamente, gli Stati Uniti, il Qatar e l’Egitto agiscono come mediatori. Israele: “In 24 ore colpiti più di 30 obiettivi” sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Gaza - proseguono a Doha colloqui per tregua. Israele : "In 24 ore colpiti più di 30 obiettivi" - (Adnkronos) - Mentre proseguono a Doha in Qatar i negoziati per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, prosegue l'offensiva di Israele. La Marina israeliana ha anche ucciso "un certo numero di terroristi che rappresentavano una minaccia per le truppe che operavano nella Striscia di Gaza centrale". (Liberoquotidiano.it)