Harrison Ford moderno tra Marvel e Shrinking: "lo so che ci sono altri film a parte i nostri degli anni Ottanta e Novanta" (Di martedì 15 ottobre 2024) A 82 anni sta per tornare nella seconda stagione di Shrinking su Apple TV+, ma anche come Thaddeus Ross in Captain America: Brave New World. Harrison Ford è instancabile, ma in due recenti interviste ribadisce il suo atteggiamento: non si ritiene una star, fa solo il suo mestiere e si diverte. E cerca di non avere pregiudizi. Comingsoon.it - Harrison Ford moderno tra Marvel e Shrinking: "lo so che ci sono altri film a parte i nostri degli anni Ottanta e Novanta" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A 82sta per tornare nella seconda stagione disu Apple TV+, ma anche come Thaddeus Ross in Captain America: Brave New World.è instancabile, ma in due recenti interviste ribadisce il suo atteggiamento: non si ritiene una star, fa solo il suo mestiere e si diverte. E cerca di non avere pregiudizi.

Harrison Ford : "Evitare i film Marvel è stupido - il pubblico si diverte" - Sono nuovo in città", ha detto Ford riguardo al suo debutto nel MCU. D'altronde il divo spiega che sarebbe stupido evitare Marvel quando il pubblico continua a premiare la saga da anni. Ecco che il suo ingresso nell'MCU nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross/Red Hulk, chiamato a sostituire il compianto William Hurt, appare meno strano di quanto possa sembrare a prima vista. (Movieplayer.it)

Harrison Ford - a 82 anni - afferma di recitare ancora per il contatto umano - Bill Lawrence, uno dei creatori di “Shrinking”, ha dichiarato in un’intervista che la disponibilità di Ford a impegnarsi con tutto il cuore in quella parte è stata fondamentale per il ruolo. Ma se gli fosse mancato il senso dell’umorismo, non sarebbe stato divertente per il pubblico. Harrison Ford a 82 anni non ha intenzione di fermarsi “Vi faccio un esempio“, ha detto Lawrence a Vanity ... (Metropolitanmagazine.it)

Richard Gere innamorato - Harrison Ford scanzonato : i divi in coppia sul red carpet - Red carpet di coppia per due divi del cinema, Richard Gere e Harrison Ford. . Sul tappeto rosso l’attore di Indiana Jones scherza con i reporter chiedendo quale sia la direzione giusta in cui guardare, poi fa smorfie buffe alla moglie Calista Flockhart, 59 anni, l’indimenticabile avvocata Ally McBeal del piccolo schermo. (Amica.it)