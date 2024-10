Giornalisti, Ast e Odg: “A Firenze spariti i reati. Le notizie devono avere il visto della Procura”. Appello a Mattarella (Di martedì 15 ottobre 2024) Associazione Stampa Toscana e Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, con un comunicato congiunto, "sono costretti a denunciare che la comunicazione delle notizie di cronaca giudiziaria, ma anche dei semplici fatti di cronaca, a Firenze, ha raggiunto un punto di non ritorno, tanto che è ormai necessario parlare di un vero e proprio 'caso Firenze' L'articolo Giornalisti, Ast e Odg: “A Firenze spariti i reati. Le notizie devono avere il visto della Procura”. Appello a Mattarella proviene da Firenze Post. .com - Giornalisti, Ast e Odg: “A Firenze spariti i reati. Le notizie devono avere il visto della Procura”. Appello a Mattarella Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Associazione Stampa Toscana e Consiglio dell'Ordine deiToscana, con un comunicato congiunto, "sono costretti a denunciare che la comunicazione delledi cronaca giudiziaria, ma anche dei semplici fatti di cronaca, a, ha raggiunto un punto di non ritorno, tanto che è ormai necessario parlare di un vero e proprio 'caso' L'articolo, Ast e Odg: “A. Leil”.proviene daPost.

