Anteprima24.it - Garante Campania: “Più minori in carcere col Decreto Caivano”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA ottobre 2022, nel momento in cui si insedia l’attuale Governo, le carcerili ospitavano 392 persone, numero in linea con il dato immediatamente precedente la pandemia. Al 15 settembre 2024 erano 569. In ventidue mesi i giovani detenuti sono cresciuti del 48%. Un’impennata senza precedenti e che non trova alcun fondamento in un parallelo aumento della criminalitàle, che è anzi in calo da diversi anni. Sono alcuni dati diffusi da Samuele Ciambriello,campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nel convegno ‘: Mare dentro, male fuori’ nella sala del Consiglio regionale. “Con ilsono aumentati i detenutistranieri non accompagnati e i detenuti italiani”, è il commento di Ciambriello.