Finti carabinieri truffano un'anziana: "Servono i soldi per la cauzione di suo figlio" (Di martedì 15 ottobre 2024) "Signora, sono un carabiniere, suo figlio è in caserma per aver provocato un incidente. Servono i soldi per la cauzione".É iniziata così la telefonata che ha portato un'anziana a consegnare denaro e oro a due truffatori, che sono stati poi trovati e arrestati dai veri carabinieri.La Novaratoday.it - Finti carabinieri truffano un'anziana: "Servono i soldi per la cauzione di suo figlio" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Signora, sono un carabiniere, suoè in caserma per aver provocato un incidente.per la".É iniziata così la telefonata che ha portato un'a consegnare denaro e oro a due truffatori, che sono stati poi trovati e arrestati dai veri.La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Tua figlia ha fatto un incidente e le servono soldi» - finto carabiniere truffa 89enne - Mercoledì scorso, 9 ottobre, i carabinieri di Isola della Scala hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne di origini campane, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una 89enne di Isola della Scala. Il provvedimento gli è stato... (Veronasera.it)

Ghali : «Mia mamma si è ammalata di cancro per la terza volta - ha subito un'operazione. Ho pensato di smettere di fare musica - a che servono soldi e successo?» - Il rapper ha parlato della recente operazione della madre Amel, che «grazie a Dio è andata bene», con un post social in cui racconta che proprio in quei giorni di «paura» ha scritto il nuovo brano Niente panico. (Vanityfair.it)

Sabaudia - “Papà mi servono i soldi” : truffa da oltre 2mila euro - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 410 Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. (Ilfaroonline.it)