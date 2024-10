Fiato ai Libri: a Sovere in scena “Mattino e sera” di Jon Fosse (Di martedì 15 ottobre 2024) Sovere. Un bambino viene al mondo; si chiamerà Johannes, sarà un pescatore. Un uomo ormai anziano muore; si chiamava Johannes, era un pescatore. È una novella di un’incredibile potenza poetica quella che Fiato ai Libri porterà in scena giovedì 17 ottobre a Sovere. Si tratta del breve romanzo Mattino e sera, dello scrittore norvegese Jon Fosse, premio Nobel per la Letteratura 2023. Nella sala polivalente del centro polifunzionale, situato all’interno del palazzo della biblioteca in via Roma, 20, l’attore genovese Edoardo Ribatto, accompagnato dalle tastiere di Luca Olivieri, sarà la voce narrante che condurrà il pubblico in un viaggio profondo nel giorno più importante della vita di ogni uomo: quello della nascita e quello della morte. Bergamonews.it - Fiato ai Libri: a Sovere in scena “Mattino e sera” di Jon Fosse Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024). Un bambino viene al mondo; si chiamerà Johannes, sarà un pescatore. Un uomo ormai anziano muore; si chiamava Johannes, era un pescatore. È una novella di un’incredibile potenza poetica quella cheaiporterà ingiovedì 17 ottobre a. Si tratta del breve romanzo, dello scrittore norvegese Jon, premio Nobel per la Letteratura 2023. Nella sala polivalente del centro polifunzionale, situato all’interno del palazzo della biblioteca in via Roma, 20, l’attore genovese Edoardo Ribatto, accompagnato dalle tastiere di Luca Olivieri, sarà la voce narrante che condurrà il pubblico in un viaggio profondo nel giorno più importante della vita di ogni uomo: quello della nascita e quello della morte.

