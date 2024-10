Abruzzo24ore.tv - Dengue si diffonde nelle campagne: nuovi casi spaventano i residenti

Abruzzo24ore.tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Chieti - Altri tredisegnalaticontrade di Ortona, con immediata disinfestazione per contenere l'espansione del pericoloso virus. La diffusione del viruscontinua a preoccupare la comunità di Ortona: dopo iprecedenti registrati nel centro urbano, sono emersi altri trecontagiaree rurali di Ripari Bardella, Santa Lucia e Villa San Leonardo. Di fronte all'emergenza, il commissario prefettizio ha rapidamente emesso un'ordinanza che estende l'intervento di disinfestazione anche a queste contrade. L'operazione verrà gestita dalla ditta Eco.Lan, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025, per prevenire la diffusione del virus in altre aree del territorio.