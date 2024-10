Gaeta.it - Corso di pasta fresca ad Alba: un progetto solidale per persone fragili

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente si è concluso un’importante iniziativa ad, dove undiha coinvolto gruppi diin un’esperienza culinaria unica. L’iniziativa, promossa da Cesarine in collaborazione con l’associazione non profit Emmaus, ha avuto come obiettivo non solo quello di insegnare le tecniche di preparazione della, ma anche quello di fornire un’opportunità di integrazione e crescita personale per i partecipanti. Questonon rappresenta solo un momento di apprendimento, ma si inserisce in un contesto più ampio di solidarietà e supporto per chi vive situazioni di difficoltà. L’importanza di Emmaus nel territorio Emmaus è un’organizzazione non profit riconosciuta per il suo impegno sociale e la sua attività sul territorio piemontese.