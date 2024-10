Conti pubblici Bankitalia | ad agosto debito balza a 2 962 miliardi +119 miliardi in un mese

Conti pubblici, Bankitalia: ad agosto debito balza a 2.962 miliardi, +11,9 miliardi in un mese (Di martedì 15 ottobre 2024) Incremento del debito delle Amministrazioni centrali di 12,1 miliardi, invariato per gli enti locali e di previdenza Nel mese di agosto il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 11,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.962,5 miliardi. L’incremento è dovuto all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (19,8 miliardi, a 65,2) e all’effetto Sbircialanotizia.it - Conti pubblici, Bankitalia: ad agosto debito balza a 2.962 miliardi, +11,9 miliardi in un mese Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Incremento deldelle Amministrazioni centrali di 12,1, invariato per gli enti locali e di previdenza Neldiildelle amministrazioni pubbliche è aumentato di 11,9rispetto alprecedente, risultando pari a 2.962,5. L’incremento è dovuto all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (19,8, a 65,2) e all’effetto

Bankitalia - il debito ad agosto sfiora i 3mila miliardi - 962,5 miliardi. . Nel mese di agosto le entrate tributarie dello Stato sono state pari a 62,4 miliardi di euro, in aumento del 13,4% (7,4 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende noto Bankitalia che ha pubblicato il documento 'Finanza pubblica: fabbisogno e debito', dal quale emerge che il debito delle amministrazioni pubbliche, sempre ad agosto, e' aumentato di 11,9 miliardi ... (Quotidiano.net)

Fmi : debito globale a 100.000 miliardi - 50 Quest'anno il debito pubblico globale dovrebbe superare i 100. . 9. Per ridurre il debito "con alta probabilitĂ sono necessari aggiustamenti fiscali molto piĂą consistenti di quelli attualmente previsti",afferma il Fondo. "Anche se si prevede che il debito si stabilizzi o scenda in circa 2 terzi dei Paesi, rimarrĂ ben al di sopra dei livelli previsti prima della pandemia". (Televideo.rai.it)

Fmi - debito pubblico globale sale a 100mila miliardi nel 2024 : è pari al 93% Pil - I Paesi in non si prevede una stabilizzazione del debito rappresentano più della metà del debito globale e circa due terzi del Pil mondiale” . “Anche se si prevede che il debito si stabilizzi o diminuisca in circa due terzi dei Paesi – analizza l’Fmi -, rimarrà ben al di sopra dei livelli previsti prima della pandemia. (Lapresse.it)