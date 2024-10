Chiesa e non solo, arriva l’annuncio definitivo di Spalletti: il messaggio è chiaro (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giocatore Federico Chiesa non è stato convocato per le ultime sfide che ha visto protagonista l’Italia di Luciano Spalletti. L’Italia di Luciano Spalletti sta finalmente trovando la quadra. Ricordiamo tutti la deludente uscita di scena ad Euro 2024, gli azzurri furono demoliti tra mille polemiche agli Ottavi contro la Svizzera e nessuno si è salvato da quel match. Le due gare contro Belgio e Israele hanno riportato un minimo di entusiasmo attorno alla Nazionale. Spalletti netto su Chiesa (Lapresse) TvPlaySei gol fatti e – sebbene c’è ancora il problema difesa – la Nazionale produce occasioni e sembra finalmente rinata. In questa Nazionale mancano alcuni elementi, gli infortunati Scalvini e Scamacca e Federico Chiesa, un giocatore storicamente importante per la Nazionale e che vive un momento difficile. Tvplay.it - Chiesa e non solo, arriva l’annuncio definitivo di Spalletti: il messaggio è chiaro Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giocatore Federiconon è stato convocato per le ultime sfide che ha visto protagonista l’Italia di Luciano. L’Italia di Lucianosta finalmente trovando la quadra. Ricordiamo tutti la deludente uscita di scena ad Euro 2024, gli azzurri furono demoliti tra mille polemiche agli Ottavi contro la Svizzera e nessuno si è salvato da quel match. Le due gare contro Belgio e Israele hanno riportato un minimo di entusiasmo attorno alla Nazionale.netto su(Lapresse) TvPlaySei gol fatti e – sebbene c’è ancora il problema difesa – la Nazionale produce occasioni e sembra finalmente rinata. In questa Nazionale mancano alcuni elementi, gli infortunati Scalvini e Scamacca e Federico, un giocatore storicamente importante per la Nazionale e che vive un momento difficile.

