"C'è un'auto in corsa con la portiera aperta e un uomo aggrappato alla vettura" (Di martedì 15 ottobre 2024) Un 26enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per danneggiamento, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un’autovettura Napolitoday.it - "C'è un'auto in corsa con la portiera aperta e un uomo aggrappato alla vettura" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un 26enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per danneggiamento, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Automotive - anche Cgil Piacenza alla mobilitazione : «Parla di problemi che viviamo sul territorio» - «A Piacenza non abbiamo unità produttive dell’automotive, ma lo sciopero dell’auto parla anche a noi e al nostro territorio perché ci sono temi di politiche industriali, di scelte strategiche e politiche che ci riguardano». Ed è per queste ragioni che la Fiom di Piacenza «sarà presente alla... (Ilpiacenza.it)

Sap : "Servono più auto per il controllo del territorio" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Carenza di auto per il controllo del territorio "sia in carico sia all’U.P.G.S.P. che ai commissariati". E' quanto segnala il Sap - Sindacato Autonomo di Polizia che riferisce di agenti che "non avevano a disposizione la vettura per poter... (Bolognatoday.it)

Autostrada del Brennero - un'autostrada del territorio - Industrie, artigiani, il commercio: l'universo produttivo necessita di collegamenti rapidi e sicuri. Ogni anno Autostrada del Brennero destina, ad esempio, una cospicua quota del proprio fatturato alle manutenzioni. Ecco dunque che la realizzazione dell'Autostrada del Brennero, entrata in funzione lungo tutti i suoi 314 chilometri nel 1974, è stata linfa capace di nutrire il tessuto produttivo ... (Iltempo.it)