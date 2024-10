Ilrestodelcarlino.it - Caos su Marina Romea: "Abbandonata a se stessa": "I lavori verranno fatti"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)e i suoi pini al centro di una lunga discussione in Commissione consiliare. Ieri si è parlato della petizione sulle strade dissestate nella località marittima. Laura Montanari, prima firmataria, ha affermato che "a se. Abbiamo raccolto 1.200 firme, in estate è stato fatto un flash mob per protestare. Il sindaco de Pascale ha detto che la manifestazione va fatta in inverno e non in estate, per non dare una brutta immagine ai turisti. Ma loro sono i primi a dire che non torneranno più qua in vacanza. Dai bilanci del 2023 vediamo che sono avanzati 163 milioni di euro al Comune. Perchè quei fondi non vengono usati per la manutenzione?". "Smentisco subito che il Comune abbia un avanzo di 163 milioni di euro – precisa l’assessora aipubblici Federica Del Conte –.