Caccia al cervo, per Marsilio "incomprensibile lo scandalismo e la mistificazione in atto per l'Abruzzo" (Di martedì 15 ottobre 2024) "Non c'è particolare sorpresa rispetto alla decisione presa, comunque è stata fissata al 7 novembre la discussione di merito sulla sospensiva richiesta dagli ambientalisti. In quella data ci presenteremo con tutta la documentazione. Il consiglio di Stato ha emesso un'ordinanza inaudita altera Chietitoday.it - Caccia al cervo, per Marsilio "incomprensibile lo scandalismo e la mistificazione in atto per l'Abruzzo" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Non c'è particolare sorpresa rispetto alla decisione presa, comunque è stata fissata al 7 novembre la discussione di merito sulla sospensiva richiesta dagli ambientalisti. In quella data ci presenteremo con tutta la documentazione. Il consiglio di Stato ha emesso un'ordinanza inaudita altera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caccia al cervo in stand by - Imprudente : "Attendiamo serenamente il pronunciamento del consiglio di Stato" - “La sospensiva decretata dal Consiglio di Stato sul contenimento faunistico del cervo non invalida il portato della delibera regionale né contesta la correttezza del procedimento amministrativo intrapreso da parte della Regione Abruzzo, ma adotta tale decisione sulla base di un generale principio. (Chietitoday.it)

Caccia al cervo in stand by - Imprudente : "Attendiamo serenamente il pronunciamento del consiglio di Stato" - “La sospensiva decretata dal Consiglio di Stato sul contenimento faunistico del cervo non invalida il portato della delibera regionale né contesta la correttezza del procedimento amministrativo intrapreso da parte della Regione Abruzzo, ma adotta tale decisione sulla base di un generale principio. (Chietitoday.it)

Esultano associazioni e opposizioni politiche per lo "stop" alla caccia al cervo : "Ora Marsilio ritiri la delibera" - Associazioni e opposizioni politiche esultano per la decisione del consiglio di Stato o meglio per il decreto con cui il presidente della sesta sezione ha accolto la sospensiva chiesta per fermare la “caccia al cervo” almeno fino al 7 novembre quando sarà la decisione collegiale dello stesso... (Ilpescara.it)